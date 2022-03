Vorst en sneeuw op komst, fruittelers moeten nachtbraken om oogst te redden: 'Alarmbel naast het bed'

Waterschap Rivierenland roept fruittelers op om zuinig en verstandig om te gaan met het beregenen van fruitbloesem, maar het is de vraag of dat gebeurt. In Leerbroek hebben ze in ieder geval vast proefgedraaid. "Dat was om te kijken of er geen lek is. Een jaar geleden is het voor het laatst gebruikt, want in de zomer was het niet nodig. Je weet nooit of er iets kapot is gereden in de tussentijd en dat wil je niet 's nachts ontdekken als je gaat sproeien." Het is wel een beetje spannend, al hoort het ook bij het werk, vindt De Jong. "We doen dit al tientallen jaren en gebroken nachten hebben we toch al omdat we een kleine hebben", lacht de fruitteler.