Pak sneeuw op komst, KNMI geeft code geel: 'Een winterse verrassing'

Morgen wordt met 3 graden een gure dag; het gaat dan in het oosten en zuidoosten regenen en in het westen, midden en noorden sneeuwen. Later op de dag kan het zelfs overal in Nederland wit worden. "Her en der kan vanaf morgen al een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter komen te liggen", zegt weervrouw Grieta Spannenburg op Radio M Utrecht. Ook gaat het nog harder waaien: in het binnenland is er sprake van windkracht 5 tot 6 en windvlagen tot 70 kilometer per uur.