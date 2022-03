Brouwerij Oproer heropent na brand in Overvecht: 'Als bier op tafel komt, verbroederen mensen vanzelf'

UTRECHT - "Oproer herrijst." Dat staat in grote letters te lezen op het gebouw The Cube in Overvecht. En dat mag je best letterlijk nemen. Want na twee zware coronajaren en een grote brand in het CAB-gebouw, leek het even einde verhaal voor de Utrechtse Brouwerij Oproer. Maar vandaag opent de brouwerij met biercafé in Overvecht-Zuid een nieuwe, grote zaak.