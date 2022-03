Bewoners Oudegracht storen zich aan lelijke barricade, maar van wie is ie?

“Waarom staat dit lelijke ding hier?!” Is de hartenkreet van een onbekende. Het anonieme briefje laat niets te raden over de mening van deze bewoner. Het briefje is zorgvuldig uitgeprint en verpakt in plastic, zodat het even mee kan. “Van wie is deze lelijke creatie?!” staat er vervolgens onder. Om tenslotte te verzuchten dat het ding beter weg kan.