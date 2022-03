1,5 jaar cel geëist voor bezit wapen waarmee neefje werd doodgeschoten in Amersfoort

Ook de 52-jarige moeder van de verdachte, de tante van het slachtoffer, stond gisteren in deze zaak terecht. De moeder van de schutter moet wat het Openbaar Ministerie betreft een half jaar de cel in, omdat zij samen met haar zoon tegenover de hulpdiensten verzweeg dat de jongen beschoten was. De moeder wordt verweten dat ze het slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet, terwijl ze volgens het OM wel degelijk wist dat haar neefje door een kogel geraakt was. Moeder en zoon belden wel de hulpdiensten toen de jongen 'onwel' werd, maar ze verzwegen dat hij beschoten was.