Utrecht heeft hotelschip op het oog voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente meldt dat in totaal 1211 Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs zijn geregistreerd en vervolgens opgevangen in hotels en gastgezinnen. Er zijn 582 mensen in de stad geplaatst en 423 in de regio. Daarnaast zijn 134 vluchtelingen via de Veiligheidsregio in Friesland en Drenthe geplaatst. Een deel van de mensen die in de Jaarbeurs hebben overnacht is nog niet geregistreerd en opgenomen in het totale aantal. In de nacht van maandag op dinsdag hebben 132 vluchtelingen in de Jaarbeurs geslapen.