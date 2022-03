Minister blijft erbij: 'onveilige' veerpont Nieuwer ter Aa uit de vaart

De gemeente Stichtse Vecht vindt dat er een fietsbrug moet komen als de veerdienst verdwijnt. Zonder de 130 jaar oude pont moet er kilometers omgereden worden via Breukelen over een weg waar ook veel automobilisten rijden. Organisaties als het lokale actiecomité Laat ons niet zwemmen , de Fietsersbond en wandelvereniging Te Voet stelden eerder in een petitie dat mensen die niet met de auto kunnen of willen reizen door het verdwijnen van de pont "buitensporig benadeeld" worden. Ze wijzen er ook op dat de schippers de veiligheidsbezwaren niet onderschrijven.