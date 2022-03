Politie wil nieuw kloppend hart voor Landelijke Eenheid in Driebergen: 'Huidige panden verouderd en gebrekkig'

De panden waarin de Landelijke Eenheid nu gevestigd is, vertonen gebreken, stelt de politie. Zo is er beperkt ruimte voor ontmoeting en samenwerking en zijn installaties verouderd. Daarnaast is de verspreide ligging ongunstig en is er te weinig parkeergelegenheid. "De wereld verandert continu en dus ook het werk van de politie. Dat vraagt om een passende en flexibele werkomgeving."