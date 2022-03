Docu over oudgediende actievoerders Amelisweerd in de maak

Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts voeren al jaren actie en zijn de hoofdrolspelers in documentaire. De twee kennen elkaar van de Universiteit Utrecht. Kloppenborg volgde als student psychologie een bijvak in milieukunde, Jan was de docent. En ook toen, in de jaren '70, had Korff de Gidts het al over Ameliseweerd.