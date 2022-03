Ministerie gaat toch verder met plannen voor verbreding A27 Amelisweerd

De gemeente en provincie Utrecht laten nu in een schriftelijke reactie weten: "We herkennen in de Kamerbrief de lijn van het regeerakkoord: de regio is aan zet om een alternatief voor de Ring Utrecht te maken. Daar zijn we inmiddels volop mee aan de slag en we hebben er vertrouwen in tot een goede oplossing te komen. Het alternatief zal uitgaan van de ‘bestaande bak’ van de A27, in plaats van verbreding daarvan. We gaan het plan bovendien afstemmen met de woningbouwplannen en de ontwikkeling van het OV-netwerk, zodat we de bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht versterken."