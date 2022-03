Nieuwe gemeenteraad Utrecht geïnstalleerd: 'Laten alles over ons heen komen'

Volt is zelfs volledig nieuw in de Utrechtse raad. Het afgelopen jaar gebruikte de partij om iedereen goed voor te bereiden, maar spannend blijft het wel, zegt Charlotte Passier. "Alles is nieuw, maar we laten alles, zeker deze eerste twee weken, gewoon over ons heen komen." Zij wordt meteen in het diepe gegooid: Passier mag de raad voorzitten tijdens het vragenuur, de eerste echte vergadering van de nieuwe gemeenteraad.