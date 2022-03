Weer man (19) uit IJsselstein opgepakt voor afpersing fruitbedrijf met granaat

IJSSELSTEIN - Een jongen uit IJsselstein is mogelijk betrokken bij het neerleggen van een handgranaat bij een woning in Kerkdriel in 2020, de jongen was toen 17. De politie heeft de inmiddels 19-jarige opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij die aanslag. Die maakt deel uit van de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot uit Hedel.