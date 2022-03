Molenaarszoon gaat vader achterna: 'Machtig mooi, die grote wieken'

Wat is het Nederlandse landschap zonder molens? De molenvereniging bekommert zich al bijna honderd jaar om het oer-Hollandse plaatje. In de aanloop naar het jubileum komend jaar trekt de voorzitter langs honderd molens in het land. De IJsselsteinse Windotter is de 47e molen die hij bezoekt. Met zijn tour vraagt hij aandacht voor de waarde van molens.

Nico Salm, voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen: "We hebben 1200 monumentale molens in Nederland. Die staan er redelijk goed bij, maar die moeten er ook goed bij blijven staan. Daarom wil ik onder de aandacht brengen dat je erin kunt gaan, ervan kunt genieten, maar dat ze ook onderhoud nodig hebben en dat daar geld voor nodig is."