Oekraïense kinderen krijgen samen les bij Utrechtse Taalschool, maar leraren nog hard nodig

Het 8-jarige zoontje van Natalya Kovalenko gaat sinds afgelopen maandag naar de Taalschool. "Hij was heel nerveus, want alles was nieuw. Maar nu vindt hij het heel leuk", zegt zijn moeder. Ze is samen met Micha gevlucht uit Kiev en woont nu bij een gastgezin in Utrecht. Haar man is achtergebleven in Kiev en ze heeft een volwassen dochter in Nederland. Natalya is blij dat Micha hier naar school kan. "Hij kan spelen met andere kinderen en heeft al een vriendje gemaakt", zegt ze.