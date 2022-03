Politici geven niet op na Amelisweerd-nieuws, goede hoop dat verbreding snelweg niet doorgaat

Als het aan Van Wee ligt, stelt het kabinet het besluit over wel of niet verbreden één of twee jaar uit. "Dat lijkt me geen enkel probleem, zeker aangezien het gaat om een beslissing die zó omstreden is. Dan kan je even kijken wat er gebeurt nu de pandemie voorbij lijkt." Daarmee doelt Van Wee op het aantal weggebruikers. Vanwege het thuiswerkadvies was het lange tijd relatief rustig op de Nederlandse snelwegen. Het is de vraag in hoeverre de files weer terugkeren. "Zo'n weg leg je aan voor vele tientallen jaren."