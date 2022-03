Sneeuw trekt over provincie Utrecht: drukste ochtendspits van het jaar

Om 08.30 uur stond er op de A- en N-wegen in het land in totaal 800 kilometer, meldt de ANWB. Het is daarmee de drukste ochtendspits van het jaar. Een nadeel is ook dat veel automobilisten net de winterbanden hebben vervangen voor zomerbanden. "De timing is wat betreft niet gelukkig." Er zijn geen ongelukken gebeurd die veroorzaakt zijn door het winterweer. Het treinverkeer heeft vooralsnog geen hinder van de sneeuwbuien. Zowel spoorbeheerder ProRail als vervoerder NS melden geen storingen.