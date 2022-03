Verkenner Stichtse Vecht: Praat verder met zes partijen

Lokaal Liberaal is met zeven zetels als grootste partij vanzelfsprekend aan zet bij het vormen van een nieuwe coalitie. Lokaal Liberaal is groot in met name de grotere kernen zoals Maarssen en Maarssenbroek.

De VVD, als tweede partij met vijf zetels, heeft in het verleden altijd bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen en wil dat nu ook weer doen.

D66 komt na een periode van vier jaar afwezigheid weer stevig de politieke arena binnen met vier zetels.

Streekbelangen heeft drie zetels behouden. Hun achterban is met name in de kleine kernen te vinden. Men geeft aan bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen en benadrukt het belang van evenwicht in het college, zowel op het gebied van ervaring als diversiteit. Streekbelangen wordt door vrijwel alle partijen als een logische en constructieve mogelijke coalitiepartner gezien.

Ook het CDA is met drie zetels gelijk gebleven en sterk vertegenwoordigd in de kleine kernen. Het CDA is een stabiele bestuurderspartij gebleken en wil dat ook blijven inbrengen.

De CU-SGP is met twee zetels stabiel gebleven en werd door diverse fracties genoemd als mogelijke constructieve en stabiele coalitiepartij. Zelf heeft men ook aangegeven bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen.

Bron: Verkenningsrapport Stichtse Vecht