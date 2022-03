Geliefd buurtboekenkastje in Utrecht mee met grof vuil: 'We willen hem terug!'

Bewoonster Anne Els Bos snapt er niets van. Van de gemeente heeft ze te horen gekregen dat grof vuil alleen meegaat als er een melding over is gemaakt. "Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand dat heeft gedaan. Het boekenkastje is heel geliefd." Ze was niet thuis toen het kastje werd opgehaald. "Ik werd gebeld door een overbuurmeisje met de vraag of ik hem soms weg had gehaald, maar ik had er juist net kookboeken ingezet."