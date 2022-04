Restauranteigenaar Shamida verslagen na lockdowns, overval en nu weer inbraak: 'Zit er compleet doorheen'

De burgemeester laat via een schriftelijke reactie weten dat het "niet te verkroppen is voor de eigenaren" dat Aphrodite weer slachtoffer is geworden van criminelen. "Eerder dit jaar vond hier een overval plaats en bezocht ik de ondernemers. Er is gisteren een buurtonderzoek uitgevoerd door de politie. Wijkagenten en boa's gaan het winkelcentrum de komende tijd nog intensiever in de gaten houden. Verder kijken we hoe we vanuit de gemeente de ondernemers kunnen ondersteunen met raad en daad."

Volgens Smulders heeft de gemeente toegezegd specifiek de komende maand extra te handhaven op overlast in het winkelcentrum. Vragen van RTV Utrecht daarover beantwoordt de gemeente niet, ook niet waarom deze eventuele handhaving tijdelijk van aard is.

De gemeente laat verder weten dat de organisatie Ondernemer Centraal contact heeft met Smulders. Deze organisatie ondersteunt ondernemers die door corona in zwaar weer zitten. "Oók ondernemers die net buiten de boot vielen voor de ondersteuning vanuit het Rijk kunnen vaak door Ondernemer Centraal worden geholpen", meldt de gemeente.

Over de overlast in en rondom het winkelcentrum meldt de gemeente tot slot: "In het algemeen in het zo dat als het weer beter wordt in het voorjaar er meer mensen gaan rondhangen in en om het winkelcentrum Lunetten. Dan neemt ook de overlast toe."