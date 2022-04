De deuren van de Utrechtse musea staan wagenwijd open, maar na corona blijven de bezoekers nog weg

Het Catharijneconvent in Utrecht heeft tal van mogelijke oorzaken waarom de reguliere (oudere) bezoekers nog niet allemaal zijn teruggekomen. "We zitten in een overgangsfase', zegt woordvoerder Douwe Wiegersma. "Veel mensen moeten nog wennen dat alles weer open is." Daarnaast kan ook het afschaffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, waardoor sommige mensen minder snel naar een andere stad zullen reizen, een rol spelen. "En het prachtige weer van de voorbije weken speelt ook mee", zegt Wiegersma. "Dan gaan mensen liever fietsen of wandelen dan naar een musea."