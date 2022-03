Minder flitsboetes in provincie Utrecht

Mensen werden juist minder beboet omdat ze hun telefoon vasthielden aan het stuur, ondanks de speciale detector die de politie hier vorig jaar voor in gebruik nam. Hier werden 159.000 boetes voor uitgedeeld in 2021, tegen 168.000 een jaar eerder. In 2020 was juist nog een sterke stijging te zien, vooral door het verbod om fietsend te telefoneren.