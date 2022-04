PROVINCIE UTRECHT - Soms sneeuwt het in april, zong Prince ooit. Het gebeurde vroeger vaker, tegenwoordig is het een zeldzaamheid. In grote delen van Utrecht werden we wakker met een witte deken over de straten en huizen. Radio M Utrecht draaide vanmorgen van de weeromstuit kerstmuziek. En terwijl de traditie van grappenmaken op 1 april lijkt te verdwijnen is één gewoonte nog vast verankerd in onze cultuur: we maken massaal sneeuwfoto's.