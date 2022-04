Quinten (18) zet zijn razendpopulaire TikTok-account in om te praten over zijn geaardheid

Hij probeert die invloed uit te oefenen door over zijn geaardheid te praten en er menig TikTok-video's over te maken. Zo is hij onderdeel van TikTok campagne #JouwSuperkracht. Hier wordt de LGBTQ-community belicht door verhalen van TikTok-makers, waaronder dus Quinten zelf. ''Vroeger dacht ik altijd dat ik er niet veel video's over zou maken en er niet teveel over naar buiten zou treden. Maar als ik nu zie wat ik teweeg kan brengen door er juist over te praten, ben ik blij dat ik er nu veel mee bezig ben.''