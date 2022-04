Man die nepbom achterliet als surprise voor vriend vrijgesproken

Even daarvoor zag een getuige dat de 42-jarige man de 'surprise' achterliet. Na de aanhouding van de man verklaarde hij bij de politie dat hij de ‘bom’ had gemaakt als surprise voor een vriend en dat hij deze vergeten was. De rechtbank vindt deze verklaring geloofwaardig. Tijdens een chatgesprek op Facebook met de vriendin van de vriend schreef hij onder andere dat hij zijn vriend wilde laten schrikken en dat dit de surprise is waar hij het de vorige keer over had. Later verklaarde die vriendin tegen de politie dat de 42-jarige man uit Utrecht nooit iemand kwaad zou doen.