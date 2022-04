Geen GHB in bloed van drie studenten die tijdens Franse wintersportreis onwel werden

Op 23 maart meldden zich drie studenten uit Rotterdam en Utrecht bij de politie. Zij deden aangifte van drogering de avond ervoor, waarna hun bloed werd onderzocht. Nu blijkt dat er in ieder geval geen GHB in hun bloed zat, maar wel veel alcohol. Of er wel andere stoffen zoals cocaïne, cannabis of heroïne in het bloed zaten, moet nog blijken. Die onderzoeksresultaten volgen later. Negen eerstejaars studenten van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) en de vrouwelijke studentenvereniging UVSV werden uiteindelijk onwel tijdens de skireis. Vijf studenten moesten zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. De vakantie werd voortijdig afgebroken.