Klokkenluider of fraudeur? ‘Gemeente Lopik heeft mijn leven tot een hel gemaakt’

In 2019 volgt ook een brief van de Belastingdienst. Na een anonieme aangifte door een derde persoon is de man uit Bergambacht als mogelijke fraudeur op de zwarte lijst gezet. Dit is de lijst waar ook de getroffen ouders in de Kindertoeslagenaffaire op terecht zijn gekomen. De Belastingdienst laat weten dat er bij Zielman spoedbeslag is gelegd voor 154.000 euro. Dit houdt in dat zijn gehele vermogen (zijn woning en alle bankrekeningen) in beslag zijn genomen.