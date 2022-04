Wijkmuseum Soesterkwartier eindelijk weer open, maar waar zijn de vrijwilligers?

Wie tussen de rijtjeshuizen op de Sint Bonifatiusstraat loopt zal niet meteen doorhebben dat op nummer 61 Wijkmuseum Soesterkwartier is gevestigd. Toch kun je aan de gevel al zien dat er waarschijnlijk een bijzonder verhaal achter deze woning schuilgaat. Het huis is ingericht zoals het er in de jaren '40, '50 uit moet hebben gezien. "Daarnaast hebben we heel foto's en verhalen van de buurt verzameld", legt museumvoorzitter Bets Beltman uit. "We zijn een soort documentatiecentrum. Ons doel is om het arbeidersverleden van deze wijk zichtbaar te houden."