A27 bij Utrecht dicht na wilde achtervolging: politie doet onderzoek rond snelweg

UTRECHT - De A27 tussen Utrecht en Hilversum is vanochtend in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een achtervolging. Daarbij zou in ieder geval een persoon zijn gearresteerd. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd is op dit moment nog veel politie op de been. Zo onderzoekt de Explosieven Opruimingsdienst een auto en speurden agenten eerder deze ochtend in de bosschages naast de snelweg.