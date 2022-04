Aanhouding na wilde achtervolging over A2 en A27: explosief aangetroffen in auto

Op de A27 bij Amelisweerd werd de auto aan de kant van de weg gezet. De inzittenden gingen er daarna te voet vandoor. Een van hen kon even later door agenten in de kraag worden gevat. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Agenten plozen de omgeving uit op zoek naar de andere verdachten, maar die wisten te ontsnappen. Tijdens de achtervolging werden ook waarschuwingsschoten gelost.