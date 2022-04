Nieuwe Vechtbrug in Breukelen officieel in gebruik genomen

BREUKELEN - De nieuwe Vechtbrug in Breukelen is vanochtend officieel geopend: letterlijk, want in bijzijn van talloze mensen werd de brug rond 11.00 uur gehesen. De oude brug had voortdurend te maken met problemen en storingen en was daarom hard aan vervanging toe, daarom werd in januari gestart met de plaatsing van een nieuwe brug.