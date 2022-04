Podcast Wielaert gaat aan: de zware dilemma's van Truus van Lier en de primeur van het Vueltalied

Ze dook in documentatie van het NIOD en het Utrechts Archief. En permitteerde zich de vrijheid om het verhaal van Truus van Lier te reconstrueren met dialogen en al. Ze legt uit: 'Ik dacht: dit verhaal is zo belangrijk voor de stad. Je hoort snippers, die narcissen zijn prachtig. Maar wat is het verhaal, wat is er gebeurd? Omdat ik zo weinig archiefmateriaal had vond ik het belangrijk om te kijken naar wat andere vrouwen in het verzet deden, hoe de oorlog verliep, hoe haar netwerk er verder uitzag, Die mede verzetsleden van haar groep, hoe hebben die geopereerd, voor welke twijfels en vragen en daden hebben zij gestaan. Dan moet ik iets vrijer zijn dan alleen de bronnen noemen. Dan is het belangrijk om te kijken wie ze heeft ontmoet op welke momenten en hoe ze uiteindelijk tot haar liquidatie is gekomen.