Geen treinen meer vandaag door storing NS

Als gevolg van de storing was het druk op onder meer Utrecht Centraal. Veel mensen wachtten op de bankjes in de stationshal en er stonden lange rijen voor de informatiebalies. De NS zei eerder op de dag geen extra bussen in te zetten, omdat de storing landelijk was en het om zulke grote aantallen reizigers ging die niet in een bus zouden passen. In een trein kunnen veel meer mensen dan in een bus. "Dat is niet te doen", zei een woordvoerder van de NS daarover.