Problemen NS nog niet opgelost, zeker tot 20.00 uur geen treinen

PROVINCIE UTRECHT - De NS kampt met een technische storing. In ieder geval tot 20.00 uur rijden er daarom geen treinen. Eerder vandaag schatte NS nog in dat de problemen tot 17.00 uur zouden duren. Ook het reisadvies op de website of de app van NS werkt niet. "Wij adviseren je dringend om niet op reis te gaan, of als je onderweg bent, naar andere reisopties te zoeken."