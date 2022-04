Provincie Utrecht koploper woninginbraken, vooral Zeist, Baarn en De Bilt in trek

Zeist was het meest in trek met 8,1 inbraken per duizend inwoners. Ook in Baarn en De Bilt ligt dit aantal boven de 6. Dat is ruim twee keer hoger dan het landelijke gemiddelde van 2,9 inbraken per duizend huishoudens. Van de vier grote steden kwamen dieven relatief het vaakst een huis binnen in Utrecht.