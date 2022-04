Wat te doen met de vele zwerfkatten? Overheden en deskundigen zoeken alternatief voor afschieten

PROVINCIE UTRECHT - Hoe kun je op een diervriendelijke manier wat doen aan de vele zwerfkatten in de provincie? Daar praten gemeenten, provincies, wetenschappers en andere deskundigen vandaag over op een landelijk zwerfkattencongres in Woerden. De provincie Utrecht besloot een paar jaar geleden al te stoppen met het doden van de zwerfkatten. In plaats van jaarlijks zo'n vierhonderd katten af te schieten, worden ze tegenwoordig gevangen, gesteriliseerd en soms herplaatst.