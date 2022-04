Hoe is het nu met leeuwenwelp Remy? 'Hij blijft altijd een klein mannetje voor mij'

PROVINCIE UTRECHT - In oktober 2018 werd langs de kant van de weg, in de buurt van Westbroek, een kleine leeuwenwelpje gevonden. Het jonge leeuwtje zat in een kooi, niemand wist waar hij vandaan kwam en wie hem daar achter had gelaten. Ruim drie jaar later zoeken we leeuw, die de naam Remy kreeg, op in Anna Paulowna waar stichting Leeuw zich over hem heeft ontfermd.