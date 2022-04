Overlast in winkelcentrum De Gaard explosief gestegen: 'Cameratoezicht vanwege opdringerige bedelaars'

In de gemeente Utrecht hangen 75 vaste camera's en zes flexibele camera’s. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij politiewerk, evenementen en het bepalen van de juiste aanpak. Voor de vaste camera’s bekijkt de gemeente jaarlijks of ze nog op de juiste plek staan. Daarnaast zet te gemeente camera's voor drie tot maximaal zes maanden in. Dat is flexibel cameratoezicht.