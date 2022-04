Staatssecretaris eist uitleg van NS over aanpak grote treinstoring

De NS is een zelfstandig bedrijf, maar de Nederlandse staat is de enige aandeelhouder. Dat is zo omdat de spoorwegen volgens de overheid onderdeel zijn van de vitale infrastructuur in Nederland, en een belangrijke economische rol vervullen. Het is samen met onder meer Schiphol, Tennet en het Havenbedrijf Rotterdam een van de bedrijven die de Staat niet wil verkopen. Wanneer de staatssecretaris met de NS-directie om de tafel gaat is nog niet duidelijk.