Eerste 60 Oekraïense scholieren krijgen les op Utrechtse 'shkola': 'We moeten ons hoofd ook even afleiden'

"We praten ook over het weer en hoe iedereen hier vandaag in de regen is gekomen. Het is goed dat er afleiding is van de oorlog thuis. De kinderen die ongetwijfeld een trauma mee hebben genomen, worden hier zó goed opgevangen. Het is geweldig wat ze hier allemaal in zo’n korte tijd hebben geregeld. We zijn hier omgeven door allemaal familieleden lijkt het wel. En dat we les kunnen geven, dat zorgt ervoor dat we even ergens anders aan denken. En de kinderen kunnen op deze manier nieuwe vrienden maken. Dat is heel belangrijk, denk ik."