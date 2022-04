Stadhuisplein op Bingo FM: 'Partij voor de Dieren wil werk maken van festivalloze parken'

Nadia Stylianou is een nieuwkomer bij D66. Zij is het absoluut oneens met de Partij voor de Dieren. "Meer, meer, meer festivals", zei ze in de uitzending. "Ik hoor wat de Partij voor de Dieren zegt, maar het moet wel proportioneel gebeuren. Er is niet in elk park in elk weekend een festival." Volgens haar is er in de stad, juist na corona, veel behoefte aan plezier, en dat ook juist in de lente.