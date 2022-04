Lang wachten op nieuw paspoort door drukte bij gemeenten

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Algemeen Dagblad . Op een nieuwe ID-kaart moet je bijvoorbeeld in Amersfoort zes weken wachten en in Utrecht vijf weken. Het is in onze regio nog niet zo dramatisch als in Den Haag, daar moet je bijna 12 weken wachten op je nieuwe ID-bewijs. Het duurt vooral lang voordat je aan de buurt bent voor een afspraak, daarna duurt het maximaal vijf dagen voordat het document klaar is.