Studenten melden pesten, discriminatie en seksueel wangedrag vaak niet: 'Het is een giftige cocktail'

Het onderzoek van ResearchNed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in Utrecht, is uitgevoerd in januari en februari. Een vragenlijst werd ingevuld door 7650 studenten in Nederland. De resultaten: 9 procent is wel eens slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 8 procent van discriminatie, 7 procent is wel eens gepest en 5 procent is wel eens bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt. In het onderzoek worden ter illustratie diverse citaten gedeeld van studenten.