Begin volgende week 20 graden: 'Maar eerst nog een bak met regen'

Maar volgende week gloort er licht aan het einde van de nu grijze horizon, voor wie van zonnig weer houdt. "De wind gaat plotseling draaien, de aanvoer van de lucht komt uit Afrika. En dat is natuurlijk een zomerse aanvoer. Op maandag tikken we nog niet de 20 graden aan, maar later in de week wel. Eerst in Zuid Limburg. Op dinsdag op wat meer plaatsen en later in de week ook in midden Nederland."