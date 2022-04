Boek over Utrechtse Truus van Lier: waarom schoot het meisje met de 'vergeet-me-niet-ogen' een NSB'er dood?

Het verhaal over de half-joodse Van Lier is opzienbarend. Ze kwam uit een rijke familie en woonde naast het Rietveld Schröderhuis. In 1940 startte zij met de studie rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze werd lid van het studentencorps en een studentenverzetsgroep.

In 1943 infiltreerde ze in de NSB en Wehrmacht als 22-jarige en worden kleine verzetsdaden steeds groter. Op 3 september 1943 schoot ze de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van politie Gerard Kerlen dood bij zijn huis aan het Willemsplantsoen in Utrecht. Ze had hem in de periode daarvoor lange tijd geschaduwd.

Enkele weken later werd Van Lier opgepakt. Ze belandde korte tijd later in concentratiekamp Sachsenhausen, waar ze op 27 oktober 1943 werd gefusilleerd.