Afgedankt mondkapje speelt hoofdrol in werk Maarnse kunstschilder: ‘Belangrijk om dit tijdsbeeld vast te leggen’

Hij woont nog steeds in zijn geboortehuis midden in de bossen bij Maarn. “Ik ben eigenlijk best wel een kluizenaar. Het allerliefste ben ik hier in mijn atelier aan het werk, dus tijdens de coronacrisis heb ik enorm veel gemaakt, want er was toch niks anders te doen.” Zijn atelier staat daarom nokvol met vooral heel veel grote schilderijen van meters breed en hoog. Het thema afval is in vrijwel al zijn werken van de afgelopen jaren terug te zien. Aangespoelde melkflessen, oude zeildoeken, mondkapjes, rubberen handschoenen en zelfs microplastics krijgen een tweede leven in het werk van Peter.