Spoorvakbond eist excuses van directie aan NS-personeel

Maandag al zeiden de spoorwegvakbonden dat er op een gegeven moment best treinen hadden kunnen rijden. Al het materieel was aanwezig, de veiligheid was niet in het geding want de veiligheidssystemen werkten, en het personeel had met een aangepaste dienstregeling kunnen rijden, stelt FNV Spoor. "Daar zijn we bekwaam genoeg voor, de NS moet dat vertrouwen in ons hebben", zegt bestuurder Henri Janssen.