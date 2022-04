Omstreden alFitrah-moskee keert terug in Utrecht

Vorig jaar oordeelde de rechtbank dat de moskee haar toenmalige pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Utrechtse Overvecht moest verlaten. Als het gebouw op 1 oktober 2021 niet volledig was ontruimd en bezemschoon was opgeleverd moest een dwangsom van 200.000 euro worden betaald. De eigenaar, We Do Projects, van het pand wilde woningen bouwen op het terrein. ING wilde de relatie met We Do Projects beëindigen zolang alFitrah in het pand zat.