Speciaal diner in Domkerk levert 75.000 euro op voor restauratie van Domtoren

In 2019 is er ook een DomDiner georganiseerd. Dat was een groot succes en het doel was om het evenement jaarlijks te laten terugkeren. De coronacrisis strooide roet in het eten en pas drie jaar later keert het diner terug in de Domkerk. "We hopen dat we het in de toekomst gaan herhalen want geld blijft altijd nodig voor de Domtoren."