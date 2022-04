OM: IJsselsteiner maakte kinderporno met eigen baby en 9-jarige dochter van vriendin

Zijn vriendin bleef de hele zitting zwijgen, omdat zij naar eigen zeggen psychisch niet in staat was om iets over de verdenkingen te zeggen. Bij de politie verklaarde ze eerder dat haar vriend haar had verteld over zijn wens om seks met kinderen te hebben. In chats met haar sprak hij in detail over de seksuele handelingen die hij bij haar dochter wilde uitvoeren. In de rechtbank beweerde hij dat het grootspraak en fantasieën waren.