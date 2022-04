Arthur Japin schreef mooiste liefdeszin van Nederland

Arthur Japin: "Schrijven over liefde is als liefhebben zelf: het gaat van nature en toch is er moed voor nodig, er bestaan geen woorden voor en toch moet je je uitspreken, het kan makkelijk misgaan en toch moet je het wagen. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe beter de ander, in dit geval de lezer, zich in jou zal herkennen."